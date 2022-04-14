Quakk (QUAKK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Quakk (QUAKK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Quakk (QUAKK) Informatie Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters. Officiële website: https://quakklife.com

Quakk (QUAKK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Quakk (QUAKK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 223.29K $ 223.29K $ 223.29K Totale voorraad: $ 983.33M $ 983.33M $ 983.33M Circulerende voorraad: $ 983.33M $ 983.33M $ 983.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 223.29K $ 223.29K $ 223.29K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00022712 $ 0.00022712 $ 0.00022712 Meer informatie over Quakk (QUAKK) prijs

Quakk (QUAKK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Quakk (QUAKK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUAKK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUAKK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUAKK begrijpt, kun je de live prijs van QUAKK token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUAKK Wil je weten waar je QUAKK naartoe gaat? Onze QUAKK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUAKK token!

