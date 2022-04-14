QUAIN (QUAIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QUAIN (QUAIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QUAIN (QUAIN) Informatie What is Quain? Quain is an advanced RWA & AI agent designed to analyze and recognize all financial markets while offering diverse investment options to crypto users. It aims to open new investment opportunities with a single click in the near future. By scanning the Solana ecosystem, the entire cryptocurrency market, precious metals, and leading stock indices such as NIKKEI, SHANGHAI, NASDAQ, EURONEXT, and NYSE, Quain provides its users with valuable insights. (Detailed information about the capability to trade in these markets will be shared soon.) Quain serves as an innovative RWA & AI agent that unites all financial instruments on a single platform, ensuring seamless access for its users. Officiële website: https://quaindot.com/ Whitepaper: https://quaindot.com/docs Koop nu QUAIN!

QUAIN (QUAIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QUAIN (QUAIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 385.42K $ 385.42K $ 385.42K Totale voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Circulerende voorraad: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 385.42K $ 385.42K $ 385.42K Hoogste ooit: $ 0.01004267 $ 0.01004267 $ 0.01004267 Laagste ooit: $ 0.00010215 $ 0.00010215 $ 0.00010215 Huidige prijs: $ 0.00038569 $ 0.00038569 $ 0.00038569 Meer informatie over QUAIN (QUAIN) prijs

QUAIN (QUAIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QUAIN (QUAIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUAIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUAIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUAIN begrijpt, kun je de live prijs van QUAIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUAIN Wil je weten waar je QUAIN naartoe gaat? Onze QUAIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUAIN token!

