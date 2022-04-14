QU3ai (QU3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QU3ai (QU3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QU3ai (QU3) Informatie QU3 is a post‑quantum middleware layer that lets you launch sealed Model Context Protocol (MCP) servers in seconds. Each server runs AI or deterministic code inside a hardware enclave, signs every result with quantum‑resistant keys, and anchors Merkle‑root proofs to multiple blockchains—no data leaks, no vendor lock‑in. The platform's new core is the Quantum‑Safe MCP Server—a hardened runtime that encloses each machine‑learning model and its inference context inside a post‑quantum–encrypted enclave while natively supporting inter‑chain message passing. These servers operate as quantum‑resilient, chain‑agnostic compute nodes capable of hosting confidential models, executing privacy‑sensitive inference, and enforcing granular governance—without exposing data to classical or quantum adversaries. Integrated inter‑chain bridges allow outputs (e.g., risk scores, DAO vote tallies) to be atomically committed to several blockchains in a single workflow. Officiële website: https://qu3.ai Whitepaper: https://dossier.qu3.ai/ Koop nu QU3!

QU3ai (QU3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QU3ai (QU3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 105.40K $ 105.40K $ 105.40K Hoogste ooit: $ 0.193433 $ 0.193433 $ 0.193433 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00105265 $ 0.00105265 $ 0.00105265 Meer informatie over QU3ai (QU3) prijs

QU3ai (QU3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QU3ai (QU3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QU3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QU3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QU3 begrijpt, kun je de live prijs van QU3 token verkennen!

Prijsvoorspelling van QU3 Wil je weten waar je QU3 naartoe gaat? Onze QU3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QU3 token!

