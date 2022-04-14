QU3ai (QU3) Tokenomie
QU3 is a post‑quantum middleware layer that lets you launch sealed Model Context Protocol (MCP) servers in seconds. Each server runs AI or deterministic code inside a hardware enclave, signs every result with quantum‑resistant keys, and anchors Merkle‑root proofs to multiple blockchains—no data leaks, no vendor lock‑in. The platform’s new core is the Quantum‑Safe MCP Server—a hardened runtime that encloses each machine‑learning model and its inference context inside a post‑quantum–encrypted enclave while natively supporting inter‑chain message passing.
These servers operate as quantum‑resilient, chain‑agnostic compute nodes capable of hosting confidential models, executing privacy‑sensitive inference, and enforcing granular governance—without exposing data to classical or quantum adversaries. Integrated inter‑chain bridges allow outputs (e.g., risk scores, DAO vote tallies) to be atomically committed to several blockchains in a single workflow.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal QU3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel QU3 tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.