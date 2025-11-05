Qstay (QSTAY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00575394$ 0.00575394 $ 0.00575394 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +3.77% Prijswijziging (1D) -12.30% Prijswijziging (7D) -40.07% Prijswijziging (7D) -40.07%

Qstay (QSTAY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er QSTAY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QSTAY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00575394, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QSTAY met +3.77% veranderd in het afgelopen uur, -12.30% in de afgelopen 24 uur en -40.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qstay (QSTAY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 618.61K$ 618.61K $ 618.61K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 618.61K$ 618.61K $ 618.61K Circulerende voorraad 999.25M 999.25M 999.25M Totale voorraad 999,254,193.895323 999,254,193.895323 999,254,193.895323

De huidige marktkapitalisatie van Qstay is $ 618.61K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QSTAY is 999.25M, met een totale voorraad van 999254193.895323. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 618.61K.