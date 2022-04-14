Qrkita (QRT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Qrkita (QRT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Qrkita (QRT) Informatie Qrkita Is Intended To facilitate Non-Cash Transactions, Encourage Financial Inclusion, Promote MSMEs, So That In The End It Can Encourage Economic Growth. All Merchant Can Make Transactions Using QR Not Only Wholesalers But Also Small Traders Such As Meatball Sellers, Vegetable Sellers And Others Throughout Indonesia. And Finally, Our Initial Token Offering / ITO Crowfunding Platform Based On Existing Project As A Bridge Between Fiat And Crypto Community All Around The World. Officiële website: https://qrkita.com/

Qrkita (QRT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Qrkita (QRT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 183.92K $ 183.92K $ 183.92K Hoogste ooit: $ 0.00369703 $ 0.00369703 $ 0.00369703 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Qrkita (QRT) prijs

Qrkita (QRT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Qrkita (QRT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QRT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QRT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QRT begrijpt, kun je de live prijs van QRT token verkennen!

