Qoryn (QOR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.12% Prijswijziging (1D) +2.82% Prijswijziging (7D) -18.77% Prijswijziging (7D) -18.77%

Qoryn (QOR) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er QOR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QOR hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QOR met +0.12% veranderd in het afgelopen uur, +2.82% in de afgelopen 24 uur en -18.77% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qoryn (QOR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.12K$ 5.12K $ 5.12K Circulerende voorraad 999.43M 999.43M 999.43M Totale voorraad 999,429,848.412867 999,429,848.412867 999,429,848.412867

De huidige marktkapitalisatie van Qoryn is $ 5.12K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QOR is 999.43M, met een totale voorraad van 999429848.412867. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.12K.