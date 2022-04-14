QMind (QMIND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QMind (QMIND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QMind (QMIND) Informatie QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders. QMind's mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions. Officiële website: https://qmind.app/ Koop nu QMIND!

QMind (QMIND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QMind (QMIND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.90K $ 47.90K $ 47.90K Hoogste ooit: $ 0.01577765 $ 0.01577765 $ 0.01577765 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00047895 $ 0.00047895 $ 0.00047895 Meer informatie over QMind (QMIND) prijs

QMind (QMIND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QMind (QMIND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QMIND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QMIND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QMIND begrijpt, kun je de live prijs van QMIND token verkennen!

Prijsvoorspelling van QMIND Wil je weten waar je QMIND naartoe gaat? Onze QMIND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QMIND token!

