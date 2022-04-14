QLix (QLIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in QLix (QLIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

QLix (QLIX) Informatie QLix stands as a pioneering cryptocurrency project, introducing a novel approach called Quantitative Liquidity Mixing. It functions as both a bridge and a mixer, optimizing liquidity provision across blockchain networks while ensuring transaction privacy. Utilizing advanced quantitative analysis, smart routing algorithms, and privacy-preserving techniques, QLix facilitates efficient and confidential asset transfers, enhancing the interoperability and fungibility of digital assets. QLix employs state-of-the-art cryptographic methods, including zero-knowledge proofs and other privacy-preserving protocols, to anonymize transactions. These techniques obfuscate the origins and destinations of digital assets, allowing users to enjoy a high level of privacy and security in their transactions, making the movement of assets across blockchains trace-resistant. Officiële website: https://www.qlixbot.io/ Whitepaper: https://www.qlixbot.io/

QLix (QLIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor QLix (QLIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 30.63K Totale voorraad: $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 1.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 30.63K Hoogste ooit: $ 1.1 Laagste ooit: $ 0.02628833 Huidige prijs: $ 0.03063379

QLix (QLIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van QLix (QLIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QLIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QLIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QLIX begrijpt, kun je de live prijs van QLIX token verkennen!

Prijsvoorspelling van QLIX Wil je weten waar je QLIX naartoe gaat? Onze QLIX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QLIX token!

