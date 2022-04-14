Qkacoin (QKA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Qkacoin (QKA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Qkacoin (QKA) Informatie QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Officiële website: https://qkacoin.org/ Koop nu QKA!

Qkacoin (QKA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Qkacoin (QKA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.67M $ 40.67M $ 40.67M Totale voorraad: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Circulerende voorraad: $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.67M $ 40.67M $ 40.67M Hoogste ooit: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Laagste ooit: $ 0.34457 $ 0.34457 $ 0.34457 Huidige prijs: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Meer informatie over Qkacoin (QKA) prijs

Qkacoin (QKA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Qkacoin (QKA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QKA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QKA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QKA begrijpt, kun je de live prijs van QKA token verkennen!

Prijsvoorspelling van QKA Wil je weten waar je QKA naartoe gaat? Onze QKA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QKA token!

