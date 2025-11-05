Qi Dao (QI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01673163 24u hoog $ 0.019346 Hoogste prijs ooit $ 6.09 Laagste prijs $ 0.00255096 Prijswijziging (1u) -0.36% Prijswijziging (1D) -4.57% Prijswijziging (7D) -18.41%

Qi Dao (QI) real-time prijs is $0.01820425. De afgelopen 24 uur werd er QI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01673163 en een hoogtepunt van $ 0.019346, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QI hoogste prijs aller tijden is $ 6.09, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00255096 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QI met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -4.57% in de afgelopen 24 uur en -18.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qi Dao (QI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.67M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.64M Circulerende voorraad 146.44M Totale voorraad 200,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Qi Dao is $ 2.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QI is 146.44M, met een totale voorraad van 200000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.64M.