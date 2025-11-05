Qace Dynamics (QACE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01037373 $ 0.01037373 $ 0.01037373 24u laag $ 0.01362265 $ 0.01362265 $ 0.01362265 24u hoog 24u laag $ 0.01037373$ 0.01037373 $ 0.01037373 24u hoog $ 0.01362265$ 0.01362265 $ 0.01362265 Hoogste prijs ooit $ 0.056435$ 0.056435 $ 0.056435 Laagste prijs $ 0.01037373$ 0.01037373 $ 0.01037373 Prijswijziging (1u) +0.54% Prijswijziging (1D) -12.57% Prijswijziging (7D) -41.87% Prijswijziging (7D) -41.87%

Qace Dynamics (QACE) real-time prijs is $0.01190936. De afgelopen 24 uur werd er QACE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01037373 en een hoogtepunt van $ 0.01362265, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De QACE hoogste prijs aller tijden is $ 0.056435, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01037373 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is QACE met +0.54% veranderd in het afgelopen uur, -12.57% in de afgelopen 24 uur en -41.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Qace Dynamics (QACE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.84M$ 11.84M $ 11.84M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.84M$ 11.84M $ 11.84M Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Qace Dynamics is $ 11.84M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van QACE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.84M.