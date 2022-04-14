PWOG (PWOG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PWOG (PWOG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PWOG (PWOG) Informatie Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn't just another Solana token; it's a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It's not just finance; it's chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it's all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes! Officiële website: https://pwog.net Koop nu PWOG!

PWOG (PWOG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PWOG (PWOG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Totale voorraad: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M Circulerende voorraad: $ 998.82M $ 998.82M $ 998.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.64K $ 28.64K $ 28.64K Hoogste ooit: $ 0.00219703 $ 0.00219703 $ 0.00219703 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PWOG (PWOG) prijs

PWOG (PWOG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PWOG (PWOG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PWOG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PWOG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PWOG begrijpt, kun je de live prijs van PWOG token verkennen!

Prijsvoorspelling van PWOG Wil je weten waar je PWOG naartoe gaat? Onze PWOG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PWOG token!

