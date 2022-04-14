PUSO (PUSO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PUSO (PUSO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUSO (PUSO) Informatie PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers. Officiële website: https://www.mento.org/

PUSO (PUSO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PUSO (PUSO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 131.97K $ 131.97K $ 131.97K Totale voorraad: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M Circulerende voorraad: $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 131.97K $ 131.97K $ 131.97K Hoogste ooit: $ 0.01932156 $ 0.01932156 $ 0.01932156 Laagste ooit: $ 0.01539815 $ 0.01539815 $ 0.01539815 Huidige prijs: $ 0.01747998 $ 0.01747998 $ 0.01747998 Meer informatie over PUSO (PUSO) prijs

PUSO (PUSO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PUSO (PUSO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUSO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUSO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUSO begrijpt, kun je de live prijs van PUSO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUSO Wil je weten waar je PUSO naartoe gaat? Onze PUSO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUSO token!

