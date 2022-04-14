Purrfect Universe (PUR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Purrfect Universe (PUR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features. Officiële website: https://token.purrfectuniverse.com/

Purrfect Universe (PUR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Purrfect Universe (PUR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.18K $ 38.18K $ 38.18K Totale voorraad: $ 8.89T $ 8.89T $ 8.89T Circulerende voorraad: $ 3.85T $ 3.85T $ 3.85T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.20K $ 88.20K $ 88.20K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Purrfect Universe (PUR) prijs

Purrfect Universe (PUR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Purrfect Universe (PUR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUR begrijpt, kun je de live prijs van PUR token verkennen!

