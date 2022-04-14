PureFi (UFI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PureFi (UFI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PureFi (UFI) Informatie PureFi Protocol - the one-stop compliance protocol for DeFi PureFi (UFI) is on the mission to bridge a gap between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance) to facilitate real mass adoption.Its a decentralized protocol that maintains users' anonymity through Zero-Proof Knowledge architecture. PureFi provides compliance tools (AML, KYC) through Verifiable Credentials & Self Sovereign Identity to protect entities and investors against dirty money risks while interacting with DeFi projects. We will enable institutional investors to participate in a growing DeFi sector through these needed sets of tools. Officiële website: https://purefi.io/

PureFi (UFI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PureFi (UFI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 806.00K $ 806.00K $ 806.00K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 93.47M $ 93.47M $ 93.47M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 862.34K $ 862.34K $ 862.34K Hoogste ooit: $ 0.575568 $ 0.575568 $ 0.575568 Laagste ooit: $ 0.00300272 $ 0.00300272 $ 0.00300272 Huidige prijs: $ 0.00860923 $ 0.00860923 $ 0.00860923 Meer informatie over PureFi (UFI) prijs

PureFi (UFI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PureFi (UFI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UFI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UFI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UFI begrijpt, kun je de live prijs van UFI token verkennen!

Prijsvoorspelling van UFI Wil je weten waar je UFI naartoe gaat? Onze UFI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UFI token!

