Pure Unadulterated Bliss (PUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pure Unadulterated Bliss (PUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Informatie $Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme "Yaranaika?" (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing. Officiële website: https://www.pubtoken.xyz

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pure Unadulterated Bliss (PUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.64K $ 37.64K $ 37.64K Totale voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Circulerende voorraad: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.64K $ 37.64K $ 37.64K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pure Unadulterated Bliss (PUB) prijs

Pure Unadulterated Bliss (PUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pure Unadulterated Bliss (PUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUB begrijpt, kun je de live prijs van PUB token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUB Wil je weten waar je PUB naartoe gaat? Onze PUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUB token!

