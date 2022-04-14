Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Puppet on Sol (PUPPET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Puppet on Sol (PUPPET) Informatie

Didn't you know…. we've been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.

Officiële website: https://www.puppetonsol.xyz

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomieen prijsanalyse

Marktkapitalisatie: $ 13.91K
Totale voorraad: $ 1000.00M
Circulerende voorraad: $ 1000.00M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.91K
Hoogste ooit: $ 0.00706442
Laagste ooit: $ 0
Huidige prijs: $ 0

Puppet on Sol (PUPPET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Puppet on Sol (PUPPET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUPPET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUPPET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUPPET begrijpt, kun je de live prijs van PUPPET token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUPPET Wil je weten waar je PUPPET naartoe gaat? Onze PUPPET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUPPET token!

