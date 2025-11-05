PunkStrategy (PNKSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.02624028 $ 0.02624028 $ 0.02624028 24u laag $ 0.03903751 $ 0.03903751 $ 0.03903751 24u hoog 24u laag $ 0.02624028$ 0.02624028 $ 0.02624028 24u hoog $ 0.03903751$ 0.03903751 $ 0.03903751 Hoogste prijs ooit $ 0.31653$ 0.31653 $ 0.31653 Laagste prijs $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Prijswijziging (1u) +4.21% Prijswijziging (1D) -5.65% Prijswijziging (7D) -40.60% Prijswijziging (7D) -40.60%

PunkStrategy (PNKSTR) real-time prijs is $0.03603393. De afgelopen 24 uur werd er PNKSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02624028 en een hoogtepunt van $ 0.03903751, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PNKSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.31653, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00698235 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PNKSTR met +4.21% veranderd in het afgelopen uur, -5.65% in de afgelopen 24 uur en -40.60% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PunkStrategy (PNKSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 34.08M$ 34.08M $ 34.08M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 34.08M$ 34.08M $ 34.08M Circulerende voorraad 948.45M 948.45M 948.45M Totale voorraad 948,453,043.0326811 948,453,043.0326811 948,453,043.0326811

De huidige marktkapitalisatie van PunkStrategy is $ 34.08M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PNKSTR is 948.45M, met een totale voorraad van 948453043.0326811. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 34.08M.