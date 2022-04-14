PunkCity (PUNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PunkCity (PUNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PunkCity (PUNK) Informatie What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It's serves as universal ecosystem token. What's next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Officiële website: https://tonpunks.org/ Whitepaper: https://t.me/TONPunksENG/144

PunkCity (PUNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PunkCity (PUNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Totale voorraad: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Circulerende voorraad: $ 42.27M $ 42.27M $ 42.27M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Hoogste ooit: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Laagste ooit: $ 0.03032992 $ 0.03032992 $ 0.03032992 Huidige prijs: $ 0.03215665 $ 0.03215665 $ 0.03215665 Meer informatie over PunkCity (PUNK) prijs

PunkCity (PUNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PunkCity (PUNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUNK begrijpt, kun je de live prijs van PUNK token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUNK Wil je weten waar je PUNK naartoe gaat? Onze PUNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUNK token!

