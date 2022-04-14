PUNK (SPUNK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PUNK (SPUNK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUNK (SPUNK) Informatie $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Officiële website: https://www.spacepunks.club/punk-token Whitepaper: https://www.spacepunks.club/punk-token Koop nu SPUNK!

PUNK (SPUNK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PUNK (SPUNK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 40.20K $ 40.20K $ 40.20K Totale voorraad: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M Circulerende voorraad: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 40.20K $ 40.20K $ 40.20K Hoogste ooit: $ 0.01938285 $ 0.01938285 $ 0.01938285 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00042093 $ 0.00042093 $ 0.00042093 Meer informatie over PUNK (SPUNK) prijs

PUNK (SPUNK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PUNK (SPUNK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SPUNK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SPUNK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SPUNK begrijpt, kun je de live prijs van SPUNK token verkennen!

Prijsvoorspelling van SPUNK Wil je weten waar je SPUNK naartoe gaat? Onze SPUNK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SPUNK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!