Pundi X PURSE (PURSE) Informatie $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain's ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There's no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Officiële website: https://purse.land/

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pundi X PURSE (PURSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 690.76K $ 690.76K $ 690.76K Totale voorraad: $ 52.44B $ 52.44B $ 52.44B Circulerende voorraad: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Hoogste ooit: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Laagste ooit: $ 0.00001617 $ 0.00001617 $ 0.00001617 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pundi X PURSE (PURSE) prijs

Pundi X PURSE (PURSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pundi X PURSE (PURSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PURSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PURSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PURSE begrijpt, kun je de live prijs van PURSE token verkennen!

Prijsvoorspelling van PURSE Wil je weten waar je PURSE naartoe gaat? Onze PURSE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PURSE token!

