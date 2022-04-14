Punching Cat (PUNCH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Punching Cat (PUNCH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Punching Cat (PUNCH) Informatie The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Officiële website: https://punchcatonsol.fun/

Punching Cat (PUNCH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Punching Cat (PUNCH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.10K $ 32.10K $ 32.10K Totale voorraad: $ 599.22M $ 599.22M $ 599.22M Circulerende voorraad: $ 599.22M $ 599.22M $ 599.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 32.10K $ 32.10K $ 32.10K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Punching Cat (PUNCH) prijs

Punching Cat (PUNCH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Punching Cat (PUNCH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUNCH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUNCH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUNCH begrijpt, kun je de live prijs van PUNCH token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUNCH Wil je weten waar je PUNCH naartoe gaat? Onze PUNCH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUNCH token!

