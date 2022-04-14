Pumpkin (PKIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pumpkin (PKIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pumpkin (PKIN) Informatie Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project's lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports. Officiële website: https://pumpkin.fun Whitepaper: https://www.canva.com/design/DAGcOAEB9_4/0UmwJ8My1qOoCpiEYocyyg/view?utm_content=DAGcOAEB9_4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h08fd42aefb

Pumpkin (PKIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pumpkin (PKIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 596.03K $ 596.03K $ 596.03K Totale voorraad: $ 934.41M $ 934.41M $ 934.41M Circulerende voorraad: $ 874.42M $ 874.42M $ 874.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 636.92K $ 636.92K $ 636.92K Hoogste ooit: $ 0.03355328 $ 0.03355328 $ 0.03355328 Laagste ooit: $ 0.00066861 $ 0.00066861 $ 0.00066861 Huidige prijs: $ 0.00069862 $ 0.00069862 $ 0.00069862 Meer informatie over Pumpkin (PKIN) prijs

Pumpkin (PKIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pumpkin (PKIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PKIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PKIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PKIN begrijpt, kun je de live prijs van PKIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van PKIN

