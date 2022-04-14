Pumphotel (PH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Pumphotel (PH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Pumphotel (PH) Informatie PumpHotel is a pixel metaverse built on Solana where users can create and own rooms, flex NFTs, trade tokens, and vibe with CT. It's the first true on-chain social game—imagine Habbo Hotel colliding with DeFi. Cult vibes, tokens, rooms, status, and flex culture all live here. Customize your space, build clout, meet frens, and show off your digital identity in style. Officiële website: https://pumphotel.fun/

Pumphotel (PH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Pumphotel (PH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Totale voorraad: $ 969.56M $ 969.56M $ 969.56M Circulerende voorraad: $ 969.56M $ 969.56M $ 969.56M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.68K $ 7.68K $ 7.68K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Pumphotel (PH) prijs

Pumphotel (PH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Pumphotel (PH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PH begrijpt, kun je de live prijs van PH token verkennen!

Prijsvoorspelling van PH Wil je weten waar je PH naartoe gaat? Onze PH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PH token!

