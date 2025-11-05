BeursDEX+
De live PUMPAI prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PUMPAI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PUMPAI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

PUMPAI Prijs (PUMPAI)

1 PUMPAI naar USD live prijs:

--
----
-8.60%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
PUMPAI (PUMPAI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:35:51 (UTC+8)

PUMPAI (PUMPAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085682
$ 0.085682$ 0.085682

$ 0
$ 0$ 0

-1.19%

-8.42%

-17.72%

-17.72%

PUMPAI (PUMPAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PUMPAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUMPAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.085682, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUMPAI met -1.19% veranderd in het afgelopen uur, -8.42% in de afgelopen 24 uur en -17.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) Marktinformatie

$ 16.74K
$ 16.74K$ 16.74K

--
----

$ 63.02K
$ 63.02K$ 63.02K

265.61M
265.61M 265.61M

999,896,709.818976
999,896,709.818976 999,896,709.818976

De huidige marktkapitalisatie van PUMPAI is $ 16.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUMPAI is 265.61M, met een totale voorraad van 999896709.818976. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.02K.

PUMPAI (PUMPAI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PUMPAI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PUMPAI naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PUMPAI naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PUMPAI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.42%
30 dagen$ 0-50.76%
60 dagen$ 0-72.24%
90 dagen$ 0--

Wat is PUMPAI (PUMPAI)?

PumpAI scans Crypto Twitter for trending metas to have the most up to date information on whats popular right now.  

PumpAI will use all the information and tools at its disposal to help you create your coin. Everything you need: descriptions, images, tokens and pools will all be handled by the AI. All you need to do is prompt it.

Tokens launched on PumpAI will be tradeable directly on PumpAI. Users will be able to bid on them until the bonding curve (set marketcap) is reached. Once the bonding curve is reached the token’s LP will automatically transfer to Meteora and will become tradeable on Meteora. Being able to bid on tokens on PumpAI allows users to get in on new launches on day 0, basically before the tokens even hit any markets.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PUMPAI (PUMPAI) hulpbron

Officiële website

PUMPAI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PUMPAI (PUMPAI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PUMPAI (PUMPAI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PUMPAI te bekijken.

Bekijk nu de PUMPAI prijsvoorspelling !

PUMPAI naar lokale valuta's

PUMPAI (PUMPAI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PUMPAI (PUMPAI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PUMPAI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PUMPAI (PUMPAI)

Hoeveel is PUMPAI (PUMPAI) vandaag waard?
De live PUMPAI prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PUMPAI naar USD prijs?
De huidige prijs van PUMPAI naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PUMPAI?
De marktkapitalisatie van PUMPAI is $ 16.74K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PUMPAI?
De circulerende voorraad van PUMPAI is 265.61M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PUMPAI?
PUMPAI bereikte een ATH-prijs van 0.085682 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PUMPAI?
PUMPAI zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PUMPAI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PUMPAI is -- USD.
Zal PUMPAI dit jaar hoger gaan?
PUMPAI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PUMPAI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:35:51 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

