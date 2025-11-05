PUMPAI (PUMPAI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.085682$ 0.085682 $ 0.085682 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -1.19% Prijswijziging (1D) -8.42% Prijswijziging (7D) -17.72% Prijswijziging (7D) -17.72%

PUMPAI (PUMPAI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PUMPAI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUMPAI hoogste prijs aller tijden is $ 0.085682, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUMPAI met -1.19% veranderd in het afgelopen uur, -8.42% in de afgelopen 24 uur en -17.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PUMPAI (PUMPAI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 63.02K$ 63.02K $ 63.02K Circulerende voorraad 265.61M 265.61M 265.61M Totale voorraad 999,896,709.818976 999,896,709.818976 999,896,709.818976

De huidige marktkapitalisatie van PUMPAI is $ 16.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUMPAI is 265.61M, met een totale voorraad van 999896709.818976. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 63.02K.