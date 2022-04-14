PULSR ($PULSR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PULSR ($PULSR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PULSR ($PULSR) Informatie The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members. Officiële website: https://pulsr.co.uk/

PULSR ($PULSR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PULSR ($PULSR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.07K $ 54.07K $ 54.07K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.07K $ 54.07K $ 54.07K Hoogste ooit: $ 0.00378109 $ 0.00378109 $ 0.00378109 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over PULSR ($PULSR) prijs

PULSR ($PULSR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PULSR ($PULSR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PULSR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PULSR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PULSR begrijpt, kun je de live prijs van $PULSR token verkennen!

Prijsvoorspelling van $PULSR Wil je weten waar je $PULSR naartoe gaat? Onze $PULSR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $PULSR token!

