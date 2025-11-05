BeursDEX+
De live PulseChain Peacock prijs vandaag is 0.02397822 USD. Volg realtime PCOCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PCOCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PCOCK

PCOCK Prijsinformatie

Wat is PCOCK

PCOCK officiële website

PCOCK tokenomie

PCOCK Prijsvoorspelling

1 PCOCK naar USD live prijs:

$0.02400061
$0.02400061
+2.70%1D
USD
PulseChain Peacock (PCOCK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:45:21 (UTC+8)

PulseChain Peacock (PCOCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01953144
$ 0.01953144
24u laag
$ 0.02458139
$ 0.02458139
24u hoog

$ 0.01953144
$ 0.01953144

$ 0.02458139
$ 0.02458139

$ 0.02875
$ 0.02875

$ 0.00191136
$ 0.00191136

-0.27%

+2.68%

+30.46%

+30.46%

PulseChain Peacock (PCOCK) real-time prijs is $0.02397822. De afgelopen 24 uur werd er PCOCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01953144 en een hoogtepunt van $ 0.02458139, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PCOCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.02875, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00191136 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PCOCK met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, +2.68% in de afgelopen 24 uur en +30.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Marktinformatie

$ 20.28M
$ 20.28M

--
----

$ 20.28M
$ 20.28M

845.60M
845.60M

845,604,553.1365328
845,604,553.1365328

De huidige marktkapitalisatie van PulseChain Peacock is $ 20.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PCOCK is 845.60M, met een totale voorraad van 845604553.1365328. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.28M.

PulseChain Peacock (PCOCK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van PulseChain Peacock naar USD $ +0.00062535.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van PulseChain Peacock naar USD $ +0.1205934268.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van PulseChain Peacock naar USD $ +0.1255133499.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van PulseChain Peacock naar USD $ +0.0210137623596653226.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00062535+2.68%
30 dagen$ +0.1205934268+502.93%
60 dagen$ +0.1255133499+523.45%
90 dagen$ +0.0210137623596653226+708.86%

Wat is PulseChain Peacock (PCOCK)?

Peacock on PulseChain is PulseChain's Official Mascot Meme, based on posts by Richard Heart twerking on a Peacock stage and Liberty Swaps mascot post on Twitter, PCOCK was created on Pump.tires! Created 2 weeks ago in honour of Liberty Swaps post, Peacock is now one of the hottest and most talked about coins on PulseChain. The project was released into the community by the creator and hopes to be the first 1 billion dollar market cap coin on PulseChain. It has the backing of Liberty Swap Finance and the total supply has been burnt by 15% already. Utility it being working and PCOCK has been paired to many tokens in the ecosystem giving it a solid foundation. Peacock could play a big part in kickstarting PulseChains Bullrun and so has a strong narrative in the community using Pump.tires as the platform to launch from bringing more eyes and adoption to PulseChain. PulseChain has the strongest community in the whole of cryptocurrency so with their backing PCOCK could do some serious gains bringing on PulseChains much needed Bullrun. Peacock is a simple meme at heart but has lot of potential! You can trade it at Liberty Swap and PulseX at lightning speeds and the contract is solid, no blacklisting, buy or sell tax etc and super cheap in gas fees to trade. PCOCK has an army of followers and even more memes to go with it. Trading Peacock also burns PulseChains native token $PLS therefore lowering supply of time and strengthening the whole chain overall. Richard Heart's as a flamboyant character and a pet Peacock fits the bill perfectly! Guarding the gardens of hexico, he's not just a mascot he's the protector of PulseChain!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

PulseChain Peacock (PCOCK) hulpbron

Officiële website

PulseChain Peacock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal PulseChain Peacock (PCOCK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je PulseChain Peacock (PCOCK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor PulseChain Peacock te bekijken.

Bekijk nu de PulseChain Peacock prijsvoorspelling !

PCOCK naar lokale valuta's

PulseChain Peacock (PCOCK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van PulseChain Peacock (PCOCK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PCOCK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over PulseChain Peacock (PCOCK)

Hoeveel is PulseChain Peacock (PCOCK) vandaag waard?
De live PCOCK prijs in USD is 0.02397822 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PCOCK naar USD prijs?
De huidige prijs van PCOCK naar USD is $ 0.02397822. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van PulseChain Peacock?
De marktkapitalisatie van PCOCK is $ 20.28M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PCOCK?
De circulerende voorraad van PCOCK is 845.60M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PCOCK?
PCOCK bereikte een ATH-prijs van 0.02875 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PCOCK?
PCOCK zag een ATL-prijs van 0.00191136 USD.
Wat is het handelsvolume van PCOCK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PCOCK is -- USD.
Zal PCOCK dit jaar hoger gaan?
PCOCK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PCOCK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:45:21 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

$102,823.05

$3,349.45

$159.14

$1.0000

$1.1539

$102,823.05

$3,349.45

$159.14

$2.2575

$0.16507

$0.00000

$0.00000

$0.04069

$0.01184

$0.00647

$0.08521

$0.2278

$0.0000000045700

$0.2013

$0.000008874

