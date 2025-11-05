PulseChain Peacock (PCOCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.01953144 24u hoog $ 0.02458139 Hoogste prijs ooit $ 0.02875 Laagste prijs $ 0.00191136 Prijswijziging (1u) -0.27% Prijswijziging (1D) +2.68% Prijswijziging (7D) +30.46%

PulseChain Peacock (PCOCK) real-time prijs is $0.02397822. De afgelopen 24 uur werd er PCOCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01953144 en een hoogtepunt van $ 0.02458139, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PCOCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.02875, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00191136 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PCOCK met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, +2.68% in de afgelopen 24 uur en +30.46% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PulseChain Peacock (PCOCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 20.28M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 20.28M Circulerende voorraad 845.60M Totale voorraad 845,604,553.1365328

De huidige marktkapitalisatie van PulseChain Peacock is $ 20.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PCOCK is 845.60M, met een totale voorraad van 845604553.1365328. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 20.28M.