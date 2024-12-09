PUGWIFHAT (PUGWIF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PUGWIFHAT (PUGWIF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PUGWIFHAT (PUGWIF) Informatie Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere. Officiële website: https://pugwifsui.com/

PUGWIFHAT (PUGWIF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PUGWIFHAT (PUGWIF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 569.00K $ 569.00K $ 569.00K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 569.00K $ 569.00K $ 569.00K Hoogste ooit: $ 0.00140818 $ 0.00140818 $ 0.00140818 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00056912 $ 0.00056912 $ 0.00056912 Meer informatie over PUGWIFHAT (PUGWIF) prijs

PUGWIFHAT (PUGWIF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PUGWIFHAT (PUGWIF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUGWIF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUGWIF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUGWIF begrijpt, kun je de live prijs van PUGWIF token verkennen!

