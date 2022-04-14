Puff The Dragon (PUFF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Puff The Dragon (PUFF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Officiële website: https://puffthedragon.xyz/

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Puff The Dragon (PUFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.88M $ 72.88M $ 72.88M Totale voorraad: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Circulerende voorraad: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 72.88M $ 72.88M $ 72.88M Hoogste ooit: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Laagste ooit: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Huidige prijs: $ 0.08199 $ 0.08199 $ 0.08199 Meer informatie over Puff The Dragon (PUFF) prijs

Puff The Dragon (PUFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Puff The Dragon (PUFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PUFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PUFF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PUFF begrijpt, kun je de live prijs van PUFF token verkennen!

Prijsvoorspelling van PUFF Wil je weten waar je PUFF naartoe gaat? Onze PUFF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PUFF token!

