PudgyStrategy (PUDGYSTR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00144065 24u hoog $ 0.00191946 Hoogste prijs ooit $ 0.0254713 Laagste prijs $ 0.00127487 Prijswijziging (1u) -0.04% Prijswijziging (1D) -16.04% Prijswijziging (7D) -52.27%

PudgyStrategy (PUDGYSTR) real-time prijs is $0.00158596. De afgelopen 24 uur werd er PUDGYSTR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00144065 en een hoogtepunt van $ 0.00191946, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUDGYSTR hoogste prijs aller tijden is $ 0.0254713, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00127487 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUDGYSTR met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -16.04% in de afgelopen 24 uur en -52.27% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PudgyStrategy (PUDGYSTR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.59M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.59M Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PudgyStrategy is $ 1.59M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUDGYSTR is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.59M.