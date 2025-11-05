Public Mint (MINT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -2.44% Prijswijziging (7D) +6.30% Prijswijziging (7D) +6.30%

Public Mint (MINT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er MINT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De MINT hoogste prijs aller tijden is $ 3.36, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is MINT met -- veranderd in het afgelopen uur, -2.44% in de afgelopen 24 uur en +6.30% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Public Mint (MINT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 22.56K$ 22.56K $ 22.56K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 52.94K$ 52.94K $ 52.94K Circulerende voorraad 106.53M 106.53M 106.53M Totale voorraad 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Public Mint is $ 22.56K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van MINT is 106.53M, met een totale voorraad van 250000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.94K.