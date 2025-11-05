BeursDEX+
De live Pubhouse Dominance Index prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime PUB naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PUB prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PUB

PUB Prijsinformatie

Wat is PUB

PUB officiële website

PUB tokenomie

PUB Prijsvoorspelling

Pubhouse Dominance Index logo

Pubhouse Dominance Index Prijs (PUB)

Niet genoteerd

1 PUB naar USD live prijs:

$0.00036211
$0.00036211$0.00036211
-9.20%1D
mexc
USD
Pubhouse Dominance Index (PUB) live prijsgrafiek
Pubhouse Dominance Index (PUB) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-9.29%

-31.85%

-31.85%

Pubhouse Dominance Index (PUB) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PUB verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PUB hoogste prijs aller tijden is $ 0.00208552, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PUB met -1.41% veranderd in het afgelopen uur, -9.29% in de afgelopen 24 uur en -31.85% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Marktinformatie

$ 353.36K
$ 353.36K$ 353.36K

--
----

$ 353.36K
$ 353.36K$ 353.36K

975.35M
975.35M 975.35M

975,350,230.661
975,350,230.661 975,350,230.661

De huidige marktkapitalisatie van Pubhouse Dominance Index is $ 353.36K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PUB is 975.35M, met een totale voorraad van 975350230.661. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 353.36K.

Pubhouse Dominance Index (PUB) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Pubhouse Dominance Index naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Pubhouse Dominance Index naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Pubhouse Dominance Index naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Pubhouse Dominance Index naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-9.29%
30 dagen$ 0+1.22%
60 dagen$ 0-71.22%
90 dagen$ 0--

Wat is Pubhouse Dominance Index (PUB)?

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Pubhouse Dominance Index (PUB) hulpbron

Officiële website

Pubhouse Dominance Index Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Pubhouse Dominance Index (PUB) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Pubhouse Dominance Index (PUB) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Pubhouse Dominance Index te bekijken.

Bekijk nu de Pubhouse Dominance Index prijsvoorspelling !

PUB naar lokale valuta's

Pubhouse Dominance Index (PUB) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Pubhouse Dominance Index (PUB) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PUB token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Pubhouse Dominance Index (PUB)

Hoeveel is Pubhouse Dominance Index (PUB) vandaag waard?
De live PUB prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PUB naar USD prijs?
De huidige prijs van PUB naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Pubhouse Dominance Index?
De marktkapitalisatie van PUB is $ 353.36K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PUB?
De circulerende voorraad van PUB is 975.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PUB?
PUB bereikte een ATH-prijs van 0.00208552 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PUB?
PUB zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van PUB?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PUB is -- USD.
Zal PUB dit jaar hoger gaan?
PUB kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PUB prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:35:14 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

