PSYOP (PSYOP) Informatie The PSYOP project features a meme coin integrated with a community-driven NFT collection called the PSYOP Scouts, which has over 800 holders. This collection deepens user involvement by allowing holders to engage in the project's broader narrative, emphasizing hidden symbols, creative storytelling, and collective participation. Through this, PSYOP fosters a unique blend of tokenomics and cultural engagement within the crypto and NFT space. Officiële website: https://psyopscouts.org/

PSYOP (PSYOP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PSYOP (PSYOP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 103.93K $ 103.93K $ 103.93K Totale voorraad: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M Circulerende voorraad: $ 994.51M $ 994.51M $ 994.51M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 103.93K $ 103.93K $ 103.93K Hoogste ooit: $ 0.00183473 $ 0.00183473 $ 0.00183473 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001045 $ 0.0001045 $ 0.0001045 Meer informatie over PSYOP (PSYOP) prijs

PSYOP (PSYOP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PSYOP (PSYOP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSYOP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSYOP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSYOP begrijpt, kun je de live prijs van PSYOP token verkennen!

