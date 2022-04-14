PsyFi (PSY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PsyFi (PSY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.

Officiële website: https://www.psyfi.io/

PsyFi (PSY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PsyFi (PSY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 102.46K $ 102.46K $ 102.46K Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 396.81M $ 396.81M $ 396.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 258.20K $ 258.20K $ 258.20K Hoogste ooit: $ 0.422114 $ 0.422114 $ 0.422114 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00025839 $ 0.00025839 $ 0.00025839 Meer informatie over PsyFi (PSY) prijs

PsyFi (PSY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PsyFi (PSY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSY begrijpt, kun je de live prijs van PSY token verkennen!

