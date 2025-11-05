PSX (PSX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0020021$ 0.0020021 $ 0.0020021 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.04% Prijswijziging (1D) -7.01% Prijswijziging (7D) -25.16% Prijswijziging (7D) -25.16%

PSX (PSX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PSX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PSX hoogste prijs aller tijden is $ 0.0020021, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PSX met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -7.01% in de afgelopen 24 uur en -25.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

PSX (PSX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 319.55K$ 319.55K $ 319.55K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 319.55K$ 319.55K $ 319.55K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van PSX is $ 319.55K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PSX is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 319.55K.