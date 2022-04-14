PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in PSEUDO REALITY (PSEUDO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Informatie PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life. Officiële website: https://pseudo.zone/ Whitepaper: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGVmZndnYzlfLVdXNHVxenBoVDNyZ3pTTDVfUXxBQ3Jtc0treHpFMjFMbUU3R282TGF1TUpuaFlIcDJMclNDNm5udDd2U08wQnhCTDN0MmhJWkZIV2dHX2ZZblcwbkNOX3h4MmRoMXVOZ0taVDlvVDQxWVc5R1dRTFdTdTdMYnhfR2MzU0l3N3JNb2h3UEVHMm9SWQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1ZGicVwsc26zfKlrTER8HqsxixC6e4B4C%2Fview%3Fusp%3Dsharing&v=hBBtzzTvsI8

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PSEUDO REALITY (PSEUDO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 121.21K $ 121.21K $ 121.21K Totale voorraad: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M Circulerende voorraad: $ 799.00M $ 799.00M $ 799.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 121.21K $ 121.21K $ 121.21K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001517 $ 0.0001517 $ 0.0001517 Meer informatie over PSEUDO REALITY (PSEUDO) prijs

PSEUDO REALITY (PSEUDO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PSEUDO REALITY (PSEUDO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PSEUDO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PSEUDO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PSEUDO begrijpt, kun je de live prijs van PSEUDO token verkennen!

Prijsvoorspelling van PSEUDO Wil je weten waar je PSEUDO naartoe gaat? Onze PSEUDO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PSEUDO token!

