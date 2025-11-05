Pryzm (PRYZM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00101464 24u hoog $ 0.00128196 Hoogste prijs ooit $ 0.120383 Laagste prijs $ 0.00080626 Prijswijziging (1u) +0.00% Prijswijziging (1D) -20.84% Prijswijziging (7D) -14.78%

Pryzm (PRYZM) real-time prijs is $0.00101464. De afgelopen 24 uur werd er PRYZM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00101464 en een hoogtepunt van $ 0.00128196, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRYZM hoogste prijs aller tijden is $ 0.120383, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00080626 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRYZM met +0.00% veranderd in het afgelopen uur, -20.84% in de afgelopen 24 uur en -14.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Pryzm (PRYZM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 252.00K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.07M Circulerende voorraad 248.36M Totale voorraad 1,054,388,571.245419

De huidige marktkapitalisatie van Pryzm is $ 252.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRYZM is 248.36M, met een totale voorraad van 1054388571.245419. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.07M.