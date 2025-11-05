Prystine (PRYS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00595177$ 0.00595177 $ 0.00595177 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.27% Prijswijziging (1D) -4.11% Prijswijziging (7D) -53.10% Prijswijziging (7D) -53.10%

Prystine (PRYS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PRYS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRYS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00595177, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRYS met +0.27% veranderd in het afgelopen uur, -4.11% in de afgelopen 24 uur en -53.10% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Prystine (PRYS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 290.01K$ 290.01K $ 290.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 290.01K$ 290.01K $ 290.01K Circulerende voorraad 999.99M 999.99M 999.99M Totale voorraad 999,993,346.125768 999,993,346.125768 999,993,346.125768

De huidige marktkapitalisatie van Prystine is $ 290.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRYS is 999.99M, met een totale voorraad van 999993346.125768. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 290.01K.