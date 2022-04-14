Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prove Mom Wrong ($PMW), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Prove Mom Wrong ($PMW) Informatie The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential. Officiële website: https://www.provemomwrong.com/

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prove Mom Wrong ($PMW), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Totale voorraad: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Circulerende voorraad: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.25K $ 10.25K $ 10.25K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Prove Mom Wrong ($PMW) prijs

Prove Mom Wrong ($PMW) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prove Mom Wrong ($PMW) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PMW tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PMW tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PMW begrijpt, kun je de live prijs van $PMW token verkennen!

