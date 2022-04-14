ProtoKOLs (KOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ProtoKOLs (KOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ProtoKOLs (KOL) Informatie ProtoKOLs – Turning Data Into Decisions ProtoKOLs is an AI-powered platform that transforms complex data into clear, actionable insights. For businesses, AI analyzes KOL performance to optimize marketing strategies. It helps make data-driven decisions on influencer partnerships and campaigns. AI insights identify the best KOLs for target audiences. For individual users, AI tracks KOL activities and market influence. Real-time data supports smarter investment decisions. For traders, AI-powered sentiment analysis and KOL tracking help predict market trends. It enables AI-enhanced investment decisions based on KOL performance and market movements. ProtoKOLs is a fully AI-powered platform combining B2B and B2C functionalities. It delivers actionable insights, driving smarter decisions and promoting transparency in Web3 Officiële website: https://www.protokols.io/ Koop nu KOL!

ProtoKOLs (KOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ProtoKOLs (KOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 948.73K $ 948.73K $ 948.73K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 948.73K $ 948.73K $ 948.73K Hoogste ooit: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 Laagste ooit: $ 0.03592898 $ 0.03592898 $ 0.03592898 Huidige prijs: $ 0.094873 $ 0.094873 $ 0.094873 Meer informatie over ProtoKOLs (KOL) prijs

ProtoKOLs (KOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ProtoKOLs (KOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOL begrijpt, kun je de live prijs van KOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOL Wil je weten waar je KOL naartoe gaat? Onze KOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOL token!

