Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prophet of Ethereum (PROPHET), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Prophet of Ethereum (PROPHET) Informatie $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Officiële website: https://prophetofeth.com

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prophet of Ethereum (PROPHET), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Hoogste ooit: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 Laagste ooit: $ 0.00029044 $ 0.00029044 $ 0.00029044 Huidige prijs: $ 0.00108135 $ 0.00108135 $ 0.00108135 Meer informatie over Prophet of Ethereum (PROPHET) prijs

Prophet of Ethereum (PROPHET) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prophet of Ethereum (PROPHET) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROPHET tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROPHET tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROPHET begrijpt, kun je de live prijs van PROPHET token verkennen!

Prijsvoorspelling van PROPHET Wil je weten waar je PROPHET naartoe gaat? Onze PROPHET prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PROPHET token!

