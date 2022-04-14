Prol AI (PROL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Prol AI (PROL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Prol AI (PROL) Informatie Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors. Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all. Officiële website: https://prol.ai Whitepaper: https://prol.ai/whitepaper Koop nu PROL!

Prol AI (PROL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Prol AI (PROL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.24K $ 17.24K $ 17.24K Totale voorraad: $ 981.15M $ 981.15M $ 981.15M Circulerende voorraad: $ 946.54M $ 946.54M $ 946.54M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.87K $ 17.87K $ 17.87K Hoogste ooit: $ 0.00174475 $ 0.00174475 $ 0.00174475 Laagste ooit: $ 0.00001463 $ 0.00001463 $ 0.00001463 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Prol AI (PROL) prijs

Prol AI (PROL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Prol AI (PROL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROL begrijpt, kun je de live prijs van PROL token verkennen!

Prijsvoorspelling van PROL Wil je weten waar je PROL naartoe gaat? Onze PROL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van PROL token!

