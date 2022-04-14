ProjectOasis (OASIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ProjectOasis (OASIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ProjectOasis (OASIS) Informatie ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse. Officiële website: https://projectoasis.io/ Koop nu OASIS!

ProjectOasis (OASIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ProjectOasis (OASIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.33K $ 37.33K $ 37.33K Totale voorraad: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Circulerende voorraad: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 132.15K $ 132.15K $ 132.15K Hoogste ooit: $ 8.69 $ 8.69 $ 8.69 Laagste ooit: $ 0.00657828 $ 0.00657828 $ 0.00657828 Huidige prijs: $ 0.00943955 $ 0.00943955 $ 0.00943955 Meer informatie over ProjectOasis (OASIS) prijs

ProjectOasis (OASIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ProjectOasis (OASIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal OASIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel OASIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van OASIS begrijpt, kun je de live prijs van OASIS token verkennen!

Prijsvoorspelling van OASIS Wil je weten waar je OASIS naartoe gaat? Onze OASIS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van OASIS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!