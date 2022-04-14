Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Project Nostradamus ($AMEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Project Nostradamus ($AMEN) Informatie Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations. Officiële website: https://www.projectnostradamus.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1ytOnQdO7vFsNm9TDlwvH2o9k-IdruKu8/view

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Project Nostradamus ($AMEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 68.84K $ 68.84K $ 68.84K Totale voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Circulerende voorraad: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 68.84K $ 68.84K $ 68.84K Hoogste ooit: $ 0.280498 $ 0.280498 $ 0.280498 Laagste ooit: $ 0.00326451 $ 0.00326451 $ 0.00326451 Huidige prijs: $ 0.00327 $ 0.00327 $ 0.00327 Meer informatie over Project Nostradamus ($AMEN) prijs

Project Nostradamus ($AMEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Project Nostradamus ($AMEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $AMEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $AMEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $AMEN begrijpt, kun je de live prijs van $AMEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van $AMEN Wil je weten waar je $AMEN naartoe gaat? Onze $AMEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $AMEN token!

