PROFIT AI (PROFIT) Informatie $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it's an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Officiële website: https://www.profitaieth.com/ Whitepaper: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor PROFIT AI (PROFIT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 137.56K $ 137.56K $ 137.56K Totale voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Circulerende voorraad: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 137.56K $ 137.56K $ 137.56K Hoogste ooit: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 Laagste ooit: $ 0.00348855 $ 0.00348855 $ 0.00348855 Huidige prijs: $ 0.01375575 $ 0.01375575 $ 0.01375575 Meer informatie over PROFIT AI (PROFIT) prijs

PROFIT AI (PROFIT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van PROFIT AI (PROFIT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROFIT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROFIT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROFIT begrijpt, kun je de live prijs van PROFIT token verkennen!

