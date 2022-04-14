Probit (PROB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Probit (PROB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Probit (PROB) Informatie ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Officiële website: https://www.probit.com/en-us/token Whitepaper: https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf

Probit (PROB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Probit (PROB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.46M $ 1.46M $ 1.46M Totale voorraad: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Circulerende voorraad: $ 27.72M $ 27.72M $ 27.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Hoogste ooit: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 Laagste ooit: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Huidige prijs: $ 0.052753 $ 0.052753 $ 0.052753 Meer informatie over Probit (PROB) prijs

Probit (PROB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Probit (PROB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PROB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PROB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PROB begrijpt, kun je de live prijs van PROB token verkennen!

Prijsvoorspelling van PROB Wil je weten waar je PROB naartoe gaat? Onze PROB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

