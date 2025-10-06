De live Privix prijs vandaag is 0.063791 USD. Volg realtime PRIVIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PRIVIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Privix prijs vandaag is 0.063791 USD. Volg realtime PRIVIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de PRIVIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over PRIVIX

PRIVIX Prijsinformatie

PRIVIX whitepaper

PRIVIX officiële website

PRIVIX tokenomie

PRIVIX Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Privix logo

Privix Prijs (PRIVIX)

Niet genoteerd

1 PRIVIX naar USD live prijs:

$0.06375
$0.06375$0.06375
-4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Privix (PRIVIX) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:43:21 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.06387
$ 0.06387$ 0.06387
24u laag
$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125
24u hoog

$ 0.06387
$ 0.06387$ 0.06387

$ 0.07125
$ 0.07125$ 0.07125

$ 0.373502
$ 0.373502$ 0.373502

$ 0.05677
$ 0.05677$ 0.05677

-1.45%

-4.13%

-33.74%

-33.74%

Privix (PRIVIX) real-time prijs is $0.063791. De afgelopen 24 uur werd er PRIVIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.06387 en een hoogtepunt van $ 0.07125, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRIVIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.373502, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.05677 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRIVIX met -1.45% veranderd in het afgelopen uur, -4.13% in de afgelopen 24 uur en -33.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Privix (PRIVIX) Marktinformatie

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Privix is $ 1.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRIVIX is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.34M.

Privix (PRIVIX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Privix naar USD $ -0.00274836592650278.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Privix naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Privix naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Privix naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00274836592650278-4.13%
30 dagen$ 0--
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Privix (PRIVIX)?

Privix is an EVM-compatible blockchain designed to prioritize privacy, security, and anonymity within a unified ecosystem.

In the modern world, maintaining privacy is becoming increasingly difficult. With vast amounts of personal data being collected, stored, and shared, individuals face heightened risks of data breaches, identity theft, and constant surveillance. The Privix ecosystem seeks to tackle these challenges by offering a range of decentralized privacy-focused applications, along with its own blockchain designed for enhanced privacy while remaining fully compatible with Ethereum's EVM.

Key Features

  • Advanced Encryption: Secure and anonymous transactions
  • Self-Custody: Giving users complete control over their assets and data
  • EVM Compatibility: Designed to work seamlessly within the Ethereum ecosystem.
  • Flexible Modular Design: Easily integrate privacy-focused applications and services
  • Tor Network Integration: Utilizes the Tor Network to enhance user anonymity and protect against network surveillance.

The Privix Ecosystem will be comprised of various decentralized privacy-based applications including:

  • Nexar: Swap assets whilst maintaining your anonymity. No KYC required.
  • Xfera: A privacy-centric storage and file-sharing solution.
  • PrivyMail: A decentralized email service with end-end encryption for secure, private email.
  • Pass: A Password Manager application designed to store and generate strong and unique passwords for users.
  • And there's more!

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Privix (PRIVIX) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Privix Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Privix (PRIVIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Privix (PRIVIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Privix te bekijken.

Bekijk nu de Privix prijsvoorspelling !

PRIVIX naar lokale valuta's

Privix (PRIVIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Privix (PRIVIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van PRIVIX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Privix (PRIVIX)

Hoeveel is Privix (PRIVIX) vandaag waard?
De live PRIVIX prijs in USD is 0.063791 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige PRIVIX naar USD prijs?
De huidige prijs van PRIVIX naar USD is $ 0.063791. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Privix?
De marktkapitalisatie van PRIVIX is $ 1.34M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van PRIVIX?
De circulerende voorraad van PRIVIX is 21.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van PRIVIX?
PRIVIX bereikte een ATH-prijs van 0.373502 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van PRIVIX?
PRIVIX zag een ATL-prijs van 0.05677 USD.
Wat is het handelsvolume van PRIVIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van PRIVIX is -- USD.
Zal PRIVIX dit jaar hoger gaan?
PRIVIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de PRIVIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:43:21 (UTC+8)

Privix (PRIVIX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
10-05 21:29:00Industrie-updates
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Industrie-updates
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16On-chain gegevens
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Industrie-updates
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Industrie-updates
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Industrie-updates
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.