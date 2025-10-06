Privix (PRIVIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.06387 $ 0.06387 $ 0.06387 24u laag $ 0.07125 $ 0.07125 $ 0.07125 24u hoog 24u laag $ 0.06387$ 0.06387 $ 0.06387 24u hoog $ 0.07125$ 0.07125 $ 0.07125 Hoogste prijs ooit $ 0.373502$ 0.373502 $ 0.373502 Laagste prijs $ 0.05677$ 0.05677 $ 0.05677 Prijswijziging (1u) -1.45% Prijswijziging (1D) -4.13% Prijswijziging (7D) -33.74% Prijswijziging (7D) -33.74%

Privix (PRIVIX) real-time prijs is $0.063791. De afgelopen 24 uur werd er PRIVIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.06387 en een hoogtepunt van $ 0.07125, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PRIVIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.373502, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.05677 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PRIVIX met -1.45% veranderd in het afgelopen uur, -4.13% in de afgelopen 24 uur en -33.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Privix (PRIVIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Circulerende voorraad 21.00M 21.00M 21.00M Totale voorraad 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Privix is $ 1.34M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PRIVIX is 21.00M, met een totale voorraad van 21000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.34M.