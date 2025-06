Wat is Privateum Global (PRI)?

Privateum is Private asset management platform based on consensus blockchain. The modern world ruled and dominated by centralized authorities leaves little to no chance for individual members of society to truly own anything - assets, freedom, or future. In Privateum we believe that the power of decentralization, self-organization and mutual support is capable of forming an alternate form of cooperation and success. We believe that creating an environment where global businesses can freely operate with no dependency on centralized authorities, financial institutions and local payment barriers is creating the Cooperation of the Future.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Privateum Global (PRI) hulpbron Whitepaper Officiële website