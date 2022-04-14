Private Wrapped IX (PIX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Private Wrapped IX (PIX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Private Wrapped IX (PIX) Informatie Officiële website: https://illuminex.xyz/ Whitepaper: https://docs.illuminex.xyz/ Koop nu PIX!

Private Wrapped IX (PIX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Private Wrapped IX (PIX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Totale voorraad: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Circulerende voorraad: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.97K $ 27.97K $ 27.97K Hoogste ooit: $ 1.62 $ 1.62 $ 1.62 Laagste ooit: $ 0.00477406 $ 0.00477406 $ 0.00477406 Huidige prijs: $ 0.01293156 $ 0.01293156 $ 0.01293156 Meer informatie over Private Wrapped IX (PIX) prijs

Private Wrapped IX (PIX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Private Wrapped IX (PIX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal PIX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel PIX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van PIX begrijpt, kun je de live prijs van PIX token verkennen!

