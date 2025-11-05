BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Private Aviation Finance Token prijs vandaag is 0.01657243 USD. Volg realtime CINO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CINO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Private Aviation Finance Token prijs vandaag is 0.01657243 USD. Volg realtime CINO naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de CINO prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over CINO

CINO Prijsinformatie

Wat is CINO

CINO officiële website

CINO tokenomie

CINO Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Private Aviation Finance Token logo

Private Aviation Finance Token Prijs (CINO)

Niet genoteerd

1 CINO naar USD live prijs:

$0.01657243
$0.01657243$0.01657243
-3.40%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Private Aviation Finance Token (CINO) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:44:26 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199
24u laag
$ 0.01745048
$ 0.01745048$ 0.01745048
24u hoog

$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199

$ 0.01745048
$ 0.01745048$ 0.01745048

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01554199
$ 0.01554199$ 0.01554199

+0.70%

-3.43%

-18.04%

-18.04%

Private Aviation Finance Token (CINO) real-time prijs is $0.01657243. De afgelopen 24 uur werd er CINO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01554199 en een hoogtepunt van $ 0.01745048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CINO hoogste prijs aller tijden is $ 0.053481, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01554199 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CINO met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -3.43% in de afgelopen 24 uur en -18.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Marktinformatie

$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M

--
----

$ 16.53M
$ 16.53M$ 16.53M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,818.555594
999,905,818.555594 999,905,818.555594

De huidige marktkapitalisatie van Private Aviation Finance Token is $ 10.91M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CINO is 659.71M, met een totale voorraad van 999905818.555594. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.53M.

Private Aviation Finance Token (CINO) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.00058979930272621.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.0098131622.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.0099781010.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.00058979930272621-3.43%
30 dagen$ -0.0098131622-59.21%
60 dagen$ -0.0099781010-60.20%
90 dagen$ 0--

Wat is Private Aviation Finance Token (CINO)?

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Private Aviation Finance Token (CINO) hulpbron

Officiële website

Private Aviation Finance Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Private Aviation Finance Token (CINO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Private Aviation Finance Token (CINO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Private Aviation Finance Token te bekijken.

Bekijk nu de Private Aviation Finance Token prijsvoorspelling !

CINO naar lokale valuta's

Private Aviation Finance Token (CINO) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Private Aviation Finance Token (CINO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CINO token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Private Aviation Finance Token (CINO)

Hoeveel is Private Aviation Finance Token (CINO) vandaag waard?
De live CINO prijs in USD is 0.01657243 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige CINO naar USD prijs?
De huidige prijs van CINO naar USD is $ 0.01657243. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Private Aviation Finance Token?
De marktkapitalisatie van CINO is $ 10.91M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van CINO?
De circulerende voorraad van CINO is 659.71M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van CINO?
CINO bereikte een ATH-prijs van 0.053481 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van CINO?
CINO zag een ATL-prijs van 0.01554199 USD.
Wat is het handelsvolume van CINO?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van CINO is -- USD.
Zal CINO dit jaar hoger gaan?
CINO kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de CINO prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:44:26 (UTC+8)

Private Aviation Finance Token (CINO) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,886.85
$102,886.85$102,886.85

-0.28%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.07
$3,359.07$3,359.07

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-1.28%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1580
$1.1580$1.1580

+54.91%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,886.85
$102,886.85$102,886.85

-0.28%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.07
$3,359.07$3,359.07

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.41
$159.41$159.41

-1.28%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2595
$2.2595$2.2595

-0.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16527
$0.16527$0.16527

+0.81%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04125
$0.04125$0.04125

+65.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01210
$0.01210$0.01210

+61.33%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00665
$0.00665$0.00665

+2.30%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08536
$0.08536$0.08536

+456.45%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2261
$0.2261$0.2261

+352.20%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046083
$0.0000000046083$0.0000000046083

+229.11%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1972
$0.1972$0.1972

+201.06%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008856
$0.000008856$0.000008856

+132.01%