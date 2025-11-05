Private Aviation Finance Token (CINO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.01554199 $ 0.01554199 $ 0.01554199 24u laag $ 0.01745048 $ 0.01745048 $ 0.01745048 24u hoog 24u laag $ 0.01554199$ 0.01554199 $ 0.01554199 24u hoog $ 0.01745048$ 0.01745048 $ 0.01745048 Hoogste prijs ooit $ 0.053481$ 0.053481 $ 0.053481 Laagste prijs $ 0.01554199$ 0.01554199 $ 0.01554199 Prijswijziging (1u) +0.70% Prijswijziging (1D) -3.43% Prijswijziging (7D) -18.04% Prijswijziging (7D) -18.04%

Private Aviation Finance Token (CINO) real-time prijs is $0.01657243. De afgelopen 24 uur werd er CINO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01554199 en een hoogtepunt van $ 0.01745048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CINO hoogste prijs aller tijden is $ 0.053481, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01554199 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CINO met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -3.43% in de afgelopen 24 uur en -18.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Private Aviation Finance Token (CINO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.91M$ 10.91M $ 10.91M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.53M$ 16.53M $ 16.53M Circulerende voorraad 659.71M 659.71M 659.71M Totale voorraad 999,905,818.555594 999,905,818.555594 999,905,818.555594

De huidige marktkapitalisatie van Private Aviation Finance Token is $ 10.91M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CINO is 659.71M, met een totale voorraad van 999905818.555594. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.53M.