Private Aviation Finance Token Prijs (CINO)
+0.70%
-3.43%
-18.04%
-18.04%
Private Aviation Finance Token (CINO) real-time prijs is $0.01657243. De afgelopen 24 uur werd er CINO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01554199 en een hoogtepunt van $ 0.01745048, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CINO hoogste prijs aller tijden is $ 0.053481, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01554199 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CINO met +0.70% veranderd in het afgelopen uur, -3.43% in de afgelopen 24 uur en -18.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Private Aviation Finance Token is $ 10.91M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CINO is 659.71M, met een totale voorraad van 999905818.555594. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.53M.
Vandaag is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.00058979930272621.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.0098131622.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ -0.0099781010.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Private Aviation Finance Token naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ -0.00058979930272621
|-3.43%
|30 dagen
|$ -0.0098131622
|-59.21%
|60 dagen
|$ -0.0099781010
|-60.20%
|90 dagen
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.
Hoeveel zal Private Aviation Finance Token (CINO) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Private Aviation Finance Token (CINO) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Private Aviation Finance Token te bekijken.
Bekijk nu de Private Aviation Finance Token prijsvoorspelling !
Inzicht in de tokenomie van Private Aviation Finance Token (CINO) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van CINO token !
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.
Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen
De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume
Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel
De beste cryptopumps van vandaag